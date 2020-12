Quattordicesima settimana di NFL (Di lunedì 14 dicembre 2020) La 2020 vede qualificarsi un’altra franchigia agli ormai imminenti playoff. Insieme a Saints e Chiefs, che hanno assicurato la propria presenza in post season già in Week 13, anche gli Steelers approdano alla fase successiva della stagione. Per Kansas City, questa settimana, è arrivato un altro importante risultato. In seguito alla vittoria contro i Dolphins, gli uomini di Reid vincono, anche quest’anno, la AFC West. Fanno lo stesso, in NFC North, i Green Bay Packers. Quattordicesima settimana: Giants ancora in buona condizione? Cardinals-Giants 26-7. I Cardinals pongono un freno al buon momento dei Giants. La difesa di New York riesce, in un primo momento, a limitare l’attacco avversario, che prende definitivamente il sopravvento nel secondo quarto. Il reparto offensivo dei Giants, invece, sbatte contro la difesa dei Cardinals ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) La 2020 vede qualificarsi un’altra franchigia agli ormai imminenti playoff. Insieme a Saints e Chiefs, che hanno assicurato la propria presenza in post season già in Week 13, anche gli Steelers approdano alla fase successiva della stagione. Per Kansas City, questa, è arrivato un altro importante risultato. In seguito alla vittoria contro i Dolphins, gli uomini di Reid vincono, anche quest’anno, la AFC West. Fanno lo stesso, in NFC North, i Green Bay Packers.: Giants ancora in buona condizione? Cardinals-Giants 26-7. I Cardinals pongono un freno al buon momento dei Giants. La difesa di New York riesce, in un primo momento, a limitare l’attacco avversario, che prende definitivamente il sopravvento nel secondo quarto. Il reparto offensivo dei Giants, invece, sbatte contro la difesa dei Cardinals ...

