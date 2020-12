Qualità della vita, nella classifica de “Il Sole 24Ore” Avellino guadagna posizioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – guadagna ben dieci posizioni il comune di Avellino nella speciale classifica della “Qualità della vita” redatta da “Il Sole 24ore“. Un classifica che riguarda ben 107 capoluoghi di provincia d’Italia. Il capoluogo raggiunge la cinquantesima posizione per quanto concerne Affari e Lavoro. E’ il gradino più alto raggiunto da Avellino. Un buon risultato, cinquantasettesimo posto, per il comparto Giustizia e sicurezza. La posizione più bassa nella classifica riguarda il comparto che comprende Ricchezze e Consumi: Avellino si piazza la novantacinquesimo posto. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoben dieciil comune dispeciale” redatta da “Il24ore“. Unche riguarda ben 107 capoluoghi di provincia d’Italia. Il capoluogo raggiunge la cinquantesima posizione per quanto concerne Affari e Lavoro. E’ il gradino più alto raggiunto da. Un buon risultato, cinquantasettesimo posto, per il comparto Giustizia e sicurezza. La posizione più bassariguarda il comparto che comprende Ricchezze e Consumi:si piazza la novantacinquesimo posto. L'articolo ...

