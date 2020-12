Qualità della vita, i mastelliani oggi esultano. Ma un anno fa il Sannio era bocciato e la colpa “della provincia” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ proprio vero che la vittoria ha tanti padri mentre la sconfitta è orfana. E’ giunta pochi minuti fa in redazione una nota stampa con la quale la segreteria provinciale di Noi Campani commenta il balzo in avanti della provincia di Benevento nella classifica sulla Qualità della vita de Il Sole 24Ore. I mastelliani addirittura si spingono a ricordare che Benevento è “una città che cresce” e che “nel 2016 fu consegnata nelle mani del sindaco Clemente Mastella con un ente in completo dissesto”. E ancora, la dirigenza di Noi Campani ricorda “il picco negativo del 2015” quando “addirittura si arrivò a sfiorare la centesima posizione”. Peccato che nel 2019, ovvero un anno fa, quando pure le cose andavano male e Benevento era ultima in Campania e 95eima in Italia, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ proprio vero che la vittoria ha tanti padri mentre la sconfitta è orfana. E’ giunta pochi minuti fa in redazione una nota stampa con la quale la segreteria provinciale di Noi Campani commenta il balzo in avantiprovincia di Benevento nella classifica sullade Il Sole 24Ore. Iaddirittura si spingono a ricordare che Benevento è “una città che cresce” e che “nel 2016 fu consegnata nelle mani del sindaco Clemente Mastella con un ente in completo dissesto”. E ancora, la dirigenza di Noi Campani ricorda “il picco negativo del 2015” quando “addirittura si arrivò a sfiorare la centesima posizione”. Peccato che nel 2019, ovvero unfa, quando pure le cose andavano male e Benevento era ultima in Campania e 95eima in Italia, ...

chetempochefa : «Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, che uno qualsiasi, uno normale, può farcela. Non ero un fenomeno atletico, non… - virginiomerola : #Bologna prima città per qualità della vita nella classifica @sole24ore. Avviene nell'anno della pandemia: la nostr… - c_appendino : Qualità della vita: Torino sale di 34 posizioni in 5 anni. Oggi è in posizione 21, nel 2015 era in posizione 55. U… - Scan862 : RT @c_appendino: Qualità della vita: Torino sale di 34 posizioni in 5 anni. Oggi è in posizione 21, nel 2015 era in posizione 55. Un dato… - HerrBrown_ : RT @virginiomerola: #Bologna prima città per qualità della vita nella classifica @sole24ore. Avviene nell'anno della pandemia: la nostra ci… -