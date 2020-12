Qualità della vita del Sole 24 Ore, prima Bologna. Napoli scivola al 92° posto (-11 rispetto al 2019) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’anno più difficile tra contagi, decessi, crisi economiche, lockdown e quarantene è Bologna la prima città per Qualità della vita, secondo la 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori, pubblicata oggi, che stavolta intende raccontare in presa diretta il differente impatto della pandemia da coronavirus sulle varie aree del Paese. Bologna guadagna ben 13 posizioni e traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna. Ben cinque su nove si incontrano tra le prime venti: oltre al capoluogo, Parma (8 ), Forlì Cesena (14 ), Modena (15 ) e Reggio Emilia (17 ). Seconda è Bolzano e terza Trento, che hanno saputo tenere le posizioni anche nell’anno della pandemia, benché siano ora attese alla prova di un inverno difficile ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’anno più difficile tra contagi, decessi, crisi economiche, lockdown e quarantene èlacittà per, secondo la 31esima indagine del24 Ore sul benessere nei territori, pubblicata oggi, che stavolta intende raccontare in presa diretta il differente impattopandemia da coronavirus sulle varie aree del Paese.guadagna ben 13 posizioni e traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna. Ben cinque su nove si incontrano tra le prime venti: oltre al capoluogo, Parma (8 ), Forlì Cesena (14 ), Modena (15 ) e Reggio Emilia (17 ). Seconda è Bolzano e terza Trento, che hanno saputo tenere le posizioni anche nell’annopandemia, benché siano ora attese alla prova di un inverno difficile ...

chetempochefa : «Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, che uno qualsiasi, uno normale, può farcela. Non ero un fenomeno atletico, non… - SaraGama_ITA : Grande prestazione di qualità e anche sostanza. Portiamo a casa un'altra vittoria importante per il nostro percorso… - virginiomerola : #Bologna prima città per qualità della vita nella classifica @sole24ore. Avviene nell'anno della pandemia: la nostr… - Robinho_tj : Preannuncio un tweet di Bibí #Bucci e Bibò #toti. #Amici grazie al lavoro delle giunte di cdx ecco un significati… - bladistic : RT @virginiomerola: #Bologna prima città per qualità della vita nella classifica @sole24ore. Avviene nell'anno della pandemia: la nostra ci… -