Pupo fa una confessione | “Sono stato infatuato | innamorato di un uomo | Riccardo” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Alfonso Signorini bacchetta Cristiano Malgioglio Venerdì sera Alfonso Signorini ha rimproverato Cristiano Malgioglio. Al Grande Fratello Vip 5. Il motivo? Qualche qualche giorno fa il paroliere catanese aveva detto che tra omosessuali non possono esserci amori che durano nel tempo. A quel punto è intervenutoche inaspettatamente ha fatto unasulla sua vita privata. In pratica, Enzo Ghinazzi ha rivelato di essersi preso una cotta per un ragazzo. “Negli anni 80 a me è capitato di provare una simpatia particolare per un ragazzo che lavorava con me. Lui faceva il fonico e mi presi un’infatuazione, un amore. Si chiamava Riccardo, in quel momento misi tutto in discussione. Ti confesso che scrissi una canzone per lui, sono cose che possono accadere. Sono etero, eppure è scattata questa cosa con un. Sono cose che accadono ...