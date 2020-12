Psg | infortunio Neymar meno grave del previsto Il brasiliano | “Ringrazio Dio che mi ha salvato”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L'attaccante del Paris Saint-Germainsi è infortunato alla caviglia sinistra durante i minuti di recupero del match contro il Lione per un fallo cattivo del connazionale Thiago Mendes. I medici hanno portato via dal campo ilin barella per i primi soccorsi. L'attaccante ha lasciato il campo in lacrime e stamattina dopo gli esami strumentali si è conosciuto il tipo diriportato dal calciatore del club capitolino. Si tratta di una distorsione alla caviglia sinistra che fa chiudere così l'anno solare alout per circa tre settimane. Il ritorno in campo èper il 13 gennaio contro il Marsiglia. In ogni caso, per la trasferta di Champions League a Barcellona di metà febbraio,ci sarà. Dopo il “rassicurante” esito degli esami strumentali ...