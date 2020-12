Psg | il padre di Neymar si sfoga dopo l’infortunio del figlio | “Arbitri incoraggiano i violenti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Fino a quando? Fino a quando la colpa sarà di chi subisce? Si è parlato tanto di questo eccesso di violenza, ma allora perché non dare un messaggio al primo fallo, perché aspettare il settimo, l’ottavo, il nono intervento? Per tutta la partita non vengono prese le misure necessarie mentresubisce la sua solita dozzina di falli, sempre violenti. Così sicerti calciatori e certi atteggiamenti. Andando avanti così, il calcio ci rimetterà. Ma dipende tutto da chi dirige la gara, da chi ha l’opportunità di proteggere“. Queste le dichiarazioni deldel fuoriclasse del Psg,subito dala causa di un brutto intervento di Thiago Mendes nel match contro il Lione. SportFace.