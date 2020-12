Prof sospesa per il paragone Duce-Salvini: arriva la sentenza sulla sanzione (Di lunedì 14 dicembre 2020) A maggio del 2019 aveva suscitato molto clamore la vicenda di una docente di italiano di Palermo, sospesa per aver paragonato le leggi razziali del 1938 al Decreto Sicurezza dell’allora Ministro Salvini. Il video, diventato virale, le era costato una sospensione, ma l’opinione pubblica si era divisa sulla severità e soprattutto la legalità di tale misura. Su questo punto, si è espresso ora un giudice del lavoro, chiudendo la vicenda. sospesa per un paragone Duce-Salvini: bufera sulla Prof La vicenda di Rosa Maria dell’Aria, Prof di italiano dell’Iti Vittorio Emanuele III, aveva toccato un nervo ben scoperto del primo governo Conte, quello con Matteo Salvini come Ministro degli Interni. Prima del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) A maggio del 2019 aveva suscitato molto clamore la vicenda di una docente di italiano di Palermo,per aver paragonato le leggi razziali del 1938 al Decreto Sicurezza dell’allora Ministro. Il video, diventato virale, le era costato una sospensione, ma l’opinione pubblica si era divisaseverità e soprattutto la legalità di tale misura. Su questo punto, si è espresso ora un giudice del lavoro, chiudendo la vicenda.per un: buferaLa vicenda di Rosa Maria dell’Aria,di italiano dell’Iti Vittorio Emanuele III, aveva toccato un nervo ben scoperto del primo governo Conte, quello con Matteocome Ministro degli Interni. Prima del ...

