Prof sospesa a Palermo, il giudice: "Sanzione illegittima". I suoi studenti paragonarono le leggi razziali al decreto sicurezza di Salvini (Di lunedì 14 dicembre 2020) La sanzione disciplinare fu "illegittima". Il giudice del lavoro Fabio Civiletti ha stabilito che alla Professoressa Rosa Maria Dell'Aria verrà restituito lo stipendio dei 15 giorni di sospensione che le furono comminati nel maggio 2019. Il caso scoppiò per via di un elaborato, preparato in occasione della giornata della memoria, in cui i suoi studenti avevano paragonato le leggi razziali del '38 contro gli ebrei al decreto sicurezza (nella parte che riguarda i migranti) voluto dall'allora ex premier Matteo Salvini. Il giudice ha quindi accolto il ricorso presentato dai legali Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna. E' stata invece respinta la richiesta di risarcimento danni di 10mila euro.

Prof sospesa a Palermo, dichiarata illegittima la sanzione

