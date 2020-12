Probabile un nuovo Dpcm per Natale e Capodanno: nuove limitazioni per l'Italia (Di martedì 15 dicembre 2020) Un mini-lockdown dal 24 dicembre al 7 gennaio oppure nei giorni festivi e prefestivi valido per tutto il paese: questo ciò che ieri sera ha anticipato il governo Conte. Sarà sul modello della Germania ... Leggi su udinetoday (Di martedì 15 dicembre 2020) Un mini-lockdown dal 24 dicembre al 7 gennaio oppure nei giorni festivi e prefestivi valido per tutto il paese: questo ciò che ieri sera ha anticipato il governo Conte. Sarà sul modello della Germania ...

chasingthestars : Alba Parietti querela tutti se fanno passare di nuovo l’idea di un probabile innamoramento di Francesco #GFvip - maparliamodite : @_Tessie255_ @marnatv In realtà si è parlato di marzo con tipo due vincitori: uno del cast originale e uno del probabile nuovo cast - markgmm : @fattoquotidiano Più sono piccini gli staterelli più si vantano con proposte altisonanti .La loro legge deve preved… - Napolitanteam : Covid, al vaglio del governo nuovo DPCM per blindare le festività natalizie: probabile 'mini-lockdown' di Natale -… - 94Angy : @brizaminore @jinkisoamazing @xshelbyhere @maroccotnl Siamo partiti da ' non importa che dante sia o meno bianco in… -