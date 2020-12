Primula | il simbolo della campagna per la vaccinazione da Covid 19 | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Unacomesperanza e rinascita, ma anchefragilità che questo periodo di pandemia ha portato. Un fiore che vuole ricordare anche la solidarietà e la generosità sociale. Questa è stata l'idea che ha portato allaper i vaccini anti-. Lo slogan è "L'italia rinasce con un fiore", forma che avranno anche i padiglioni per le vaccinazioni di massa presenti nelle piazze italiane. "Come dei fiori queste strutture sbocceranno nelle città italiane e si alimenteranno con la luce del sole e daranno, mi auguro, un senso di grande serenità e fiducia" spiega Boeri. Laè stata presentata dal Commissario straordinario per l'emergenza-19, Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa. Guarda tutti i ...