Previsioni meteo 15 dicembre, torna il maltempo ma non ovunque: le regioni a rischio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuova ondata di brutto tempo su parte dell'Italia nella giornata di martedì 15 dicembre. A pochi giorni dal Natale ecco le regioni nelle quali tornerà a piovere Dopo la parentesi di bel tempo della giornata di lunedì, per martedì 15 dicembre le Previsioni meteo parlano di un nuovo peggioramento, non preoccupante come quello che ha investito l'Italia nei giorni scorsi ma pur sempre meritevole di attenzione. La giornata sarà infatti per lo più nuvolosa con possibilità di piogge sparse in diverse regioni tra nord e centro. Nel corso della mattinata le nuvole interesseranno in particolare l'area settentrionale, il centro e la Sardegna mentre nel corso del pomeriggio dovrebbe iniziare a piovere in Lombardia oltre che in alcune province come quella di Trento, di Imperia e di Cuneo.

