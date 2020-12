Pretende soldi e danneggia auto: arrestato parcheggiatore abusivo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – A Roma un 54enne, parcheggiatore abusivo, e’ stato arrestato nella giornata di ieri, a pochi passi da un noto esercizio commerciale, dopo aver dato delle direttive su come parcheggiare ad una ragazza a bordo della sua minicar, si e’ avvicinato alla portiera non permettendole di scendere e chiedendole dei soldi. Con non poca difficolta’, la vittima e’ riuscita a scendere ma all’ennesimo diniego, l parcheggiatore ha danneggiato completamente lo specchietto lato sinistro. La madre, che si trovava davanti all’ingresso del negozio, notata la scena si e’ avvicinata alla figlia per avere delle spiegazioni in merito al gesto ma l’uomo si e’ dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del II Distretto Salario che, nel frattempo, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – A Roma un 54enne,, e’ statonella giornata di ieri, a pochi passi da un noto esercizio commerciale, dopo aver dato delle direttive su come parcheggiare ad una ragazza a bordo della sua minicar, si e’ avvicinato alla portiera non permettendole di scendere e chiedendole dei. Con non poca difficolta’, la vittima e’ riuscita a scendere ma all’ennesimo diniego, lhato completamente lo specchietto lato sinistro. La madre, che si trovava davanti all’ingresso del negozio, notata la scena si e’ avvicinata alla figlia per avere delle spiegazioni in merito al gesto ma l’uomo si e’ dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del II Distretto Salario che, nel frattempo, ...

giorgiaat_23 : @Manu83449580 infatti... poi sta diventando insopportabile, PRETENDE 15 mln l’anno per fare queste prestazioni alta… - gianfra : @mante Pretende più soldi per farlo? - DonovanFlash : @cilla121089 @Falso_Nueve_IT Cairo pretende di essere rispettato solo perché ha i soldi non perché è una persona di… - edigram : @LegaSalvini La genialata sarebbe che lui pretende di dettar legge, dopo che questo governo si è fatto in 4 ai tavo… - edigram : @LegaSalvini La genialata sarebbe che lui pretende di dettar legge, dopo che questo governo si è fatto in 4 ai tavo… -