Prestigiacomo, Bonino, Fassino. Quelli che non restituiscono la Legion d'onore (Di lunedì 14 dicembre 2020) Augias è stato il primo a decidere di rinunciare alla Legion d’onore, dal momento che lo stesso riconoscimento è stato conferito al presente egiziano Al Sisi. Dopo di lui, anche Cofferati, Castellina e Melandri hanno deciso di rinunciare agli onori di Parigi. Non tutti però sono d’accordo. Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia, ha avuto la Legione d’onore quattro anni fa e non intende restituirla.Si legge sulla Stampa: “Sarebbe un grave gesto di disprezzo istituzionale. Augias, di cui apprezzo la nobiltà del gesto, non ha ruoli istituzionali ed è padrone di fare le sue scelte. Io personalmente sono più indignata con il nostro governo più che con quello francese. Ce l’ho con Di Maio che forse in questa storia ha più responsabilità di Macron”. Anche Emma Bonino è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Augias è stato il primo a decidere di rinunciare allad’, dal momento che lo stesso riconoscimento è stato conferito al presente egiziano Al Sisi. Dopo di lui, anche Cofferati, Castellina e Melandri hanno deciso di rinunciare agli onori di Parigi. Non tutti però sono d’accordo. Stefania, deputata di Forza Italia, ha avuto lae d’quattro anni fa e non intende restituirla.Si legge sulla Stampa: “Sarebbe un grave gesto di disprezzo istituzionale. Augias, di cui apprezzo la nobiltà del gesto, non ha ruoli istituzionali ed è padrone di fare le sue scelte. Io personalmente sono più indignata con il nostro governo più che con quello francese. Ce l’ho con Di Maio che forse in questa storia ha più responsabilità di Macron”. Anche Emmaè stata ...

KZeneise : RT @HuffPostItalia: Prestigiacomo, Bonino, Fassino. Quelli che non restituiscono la Legion d'onore - Andreacritico : RT @HuffPostItalia: Prestigiacomo, Bonino, Fassino. Quelli che non restituiscono la Legion d'onore - HuffPostItalia : Prestigiacomo, Bonino, Fassino. Quelli che non restituiscono la Legion d'onore - flaviaamabile : Giovanna Melandri: pronta a riconsegnare la Legion d'Onore Stefania Prestigiacomo e Emma Bonino preferiscono rispos… - art_of_walking : RT @VaVecellio: Caso Regeni: Bassanini, Bonino, D’Alema, Fassino, Franceschini, Frattini, Gozi, E. Letta, Melandri, Pinotti, Pisapia, Prest… -

Ultime Notizie dalla rete : Prestigiacomo Bonino Prestigiacomo, Bonino, Fassino. Quelli che non restituiscono la Legion d'onore L'HuffPost Prestigiacomo, Bonino, Fassino. Quelli che non restituiscono la Legion d'onore Il gesto di Augias fa proseliti, ma non tutti sono d'accordo. Fassino: "Penso sia più utile chiedere al governo francese di affiancarci nel chiedere al governo egiziano verità sull’assassinio di Giuli ... Casi Regeni-Zaki, oggi la riconsegna della Legion d’Onore. Il gesto di Augias contagia la politica Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia ... Chiede una risposta diversa anche Emma Bonino, senatrice di +Europa, insignita dell’onorificenza nel 2009. «Macron non avrebbe dovuto dare la ... Il gesto di Augias fa proseliti, ma non tutti sono d'accordo. Fassino: "Penso sia più utile chiedere al governo francese di affiancarci nel chiedere al governo egiziano verità sull’assassinio di Giuli ...Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia ... Chiede una risposta diversa anche Emma Bonino, senatrice di +Europa, insignita dell’onorificenza nel 2009. «Macron non avrebbe dovuto dare la ...