Premio ANGI 2020: giovani, innovazione e startup per un’Italia che rinasce (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sostenere le giovani generazioni, puntare sull’innovazione e il mondo startup, sviluppare le competenze digitali, dialogare con i territori e investire nel futuro. Tutto questo e molto altro è stata la terza edizione del Premio Nazionale ANGI 2020 dedicato ai migliori innovatori italiani e promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane ed europee, tra cui la Presidenza del Consiglio, Commissione Europea e Parlamento Europeo. L’ANGI (Associazione Nazionale giovani Innovatori) la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione e punto di riferimento dell’ecosistema innovazione italiano, ha così proclamato anche il suo appello per il rilancio del Paese all’insegna ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sostenere legenerazioni, puntare sull’e il mondo, sviluppare le competenze digitali, dialogare con i territori e investire nel futuro. Tutto questo e molto altro è stata la terza edizione delNazionalededicato ai migliori innovatori italiani e promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane ed europee, tra cui la Presidenza del Consiglio, Commissione Europea e Parlamento Europeo. L’(Associazione NazionaleInnovatori) la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’e punto di riferimento dell’ecosistemaitaliano, ha così proclamato anche il suo appello per il rilancio del Paese all’insegna ...

aonetti : l nostro paese è alle prese con un deficit pesante in termini di #innovazione tecnologica, rispetto ad altri paesi.… - AlbertoCapitani : Premio innovazione Angi 2020, ma l'Italia è ancora troppo indietro. Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma e in video… - SaraLaPochi : RT @lucarallo: Assegnati gli Oscar dell’Innovazione alle eccellenze del Made in Italy: 26 progetti tra scienza, tecnologia e ricerca, stori… - cittanuova_it : Premio Angi ad Antonella Canini per la Città della Conoscenza e dell’innovazione - GiovannaDiTroia : RT @lab2101: Un onore e un privilegio consegnare premio @Angi_tech #premioangi2020 al ministro @CatalfoNunzia per il suo eccellente lavoro… -