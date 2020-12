Premier League, pari soporifero tra United e City. Pareggiano anche Spurs e Liverpool (Di lunedì 14 dicembre 2020) Poche emozioni, poco agonismo, tanta noia. E' questo il resoconto della partita più attesa della dodicesima giornata di Premier League , Manchester United-Manchester City . Uno 0-0 ben lontano dalle ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Poche emozioni, poco agonismo, tanta noia. E' questo il resoconto della partita più attesa della dodicesima giornata di, Mster-Mster. Uno 0-0 ben lontano dalle ...

