Premier League | il riepilogo della 12° giornata

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La 12° diha visto diverse sorprese. Il deludente pareggio tra Manchester City e United, la sconfitta del Chelsea in casa dell’Everton e le vittorie del Burnley contro l’Arsenal e del Leicester contro il Brighton. Pareggiano invece le primatiste Tottenham e Liverpool, rispettivamente contro Crystal Palace e Fulham. Come sono andate le gare12°di? Leeds-West Ham 1-2 Dopo la sconfitta di Londra contro il Chelsea, il Leeds di Bielsa non riesce a reagire. Contro il West Ham è arrivata una sconfitta molto pesante, che si fà sentire dal punto di vistaclassifica. Eppure i Whites erano andati in vantaggio con un tiro dagli undici metri di Klich, dimostrando anche una certa capacità di tenere i nervi saldi. ...