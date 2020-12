Premi AiCS 2020 ad associazioni | imprese e giornalisti con il cuore green

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – C’è anche il Premio ‘Scudo’, che verrà conferito alla giornalista Sabrina Giannini e al geologo divulgatore Mario Tozzi in segno di sostegno per le loro inchieste ‘scomode’, tra le novità del Premio AiCS Ambiente, giunto alla terza edizione e istituito dalla commissione ambiente di AiCS (Associazione Italiana Cultura e Sport) per celebrare enti, giornalisti, associazioni e singoli cittadini che si siano spesi in maniera particolare per la sensibilizzazione al corretto rapporto dell’uomo con l’ambiente, quest’anno patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. È fissato per mercoledì 16 dicembre alle 18 l’appuntamento con la cerimonia di consegna, guidata dal coordinatore di AiCS Ambiente, Andrea Nesi, e trasmessa in diretta Facebook (sulle pagine @AICSCommissioneAmbiente e @Aicsdn). IL PREMIO CONSAPEVOLEZZA