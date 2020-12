Pre Reggiana-Frosinone | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Domani 15 Dicembre 2020 nello Stadio Mapei alle ore 18:30 si disputerà la partitadi Serie B. Nel Preglihanno rilasciato le loro. Tre vittorie nelle ultime cinque gare per i padroni di casa, due per i ciociari e per questi motivi la gara si preannuncia altamente spettacolare. I ragazzi di Alessandro Nesta vogliono avvicinarsi alla testa della classifica, mentre gli emiliani cercano l’aggancio alla zona playoff. Pre: che cosa ha detto Massimiliano Alvini? L’allenatore dellaha parlato alla vigilia della sfida contro il. Alvini ha dichiarato: “Domani arriverà qui una delle squadre più forti del campionato. ...