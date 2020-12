Porsche, ecco la nuova 911 GT3 Cup [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 14 dicembre 2020) In costante aggiornamento con il modello 992, la Porsche ha rivelato anche la sua versione da pista, la 911 GT3 Cup. La neonata vettura sarà protagonista già a partire dal 2021 e sarà utilizzata nella Porsche Mobil 1 Supercup e nelle Porsche Carrera Cup nazionali in Germania, Francia, Asia e Benelux e per la prima volta anche in Nord America. Porsche 911 GT3 Cup, prestazioni sensibilmente migliorate Basata sulla versione stradale, la nuova 911 GT3 Cup presenta diverse importanti novità, a partire dal motore boxer 4 litri da 510 CV, con una coppia di 470 Nm a 6150 giri/min. In particolare la potenza del motore è aumentata di 25 CV rispetto al modello precedente e può funzionare anche con carburanti sintetici, riducendo così l’impatto ambientale. Ovviamente migliorate anche le prestazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) In costante aggiornamento con il modello 992, laha rivelato anche la sua versione da pista, la 911 GT3 Cup. La neonata vettura sarà protagonista già a partire dal 2021 e sarà utilizzata nellaMobil 1 Supercup e nelleCarrera Cup nazionali in Germania, Francia, Asia e Benelux e per la prima volta anche in Nord America.911 GT3 Cup, prestazioni sensibilmente migliorate Basata sulla versione stradale, la911 GT3 Cup presenta diverse importanti novità, a partire dal motore boxer 4 litri da 510 CV, con una coppia di 470 Nm a 6150 giri/min. In particolare la potenza del motore è aumentata di 25 CV rispetto al modello precedente e può funzionare anche con carburanti sintetici, riducendo così l’impatto ambientale. Ovviamente migliorate anche le prestazioni ...

