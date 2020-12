Pornhub rimuove milioni di video non verificati caricati dagli utenti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’inchiesta sul New York Times che porta la firma del giornalista Nicholas Kristof ha sollevato un polverone rispetto alle politiche di caricamento e di download deisu. Dopo l’accusa di caricamento e conseguente diffusione di contenuti che coinvolgono minori e che, di fatto, sono classificabili come pedopornografia il sito ha deciso di cambiare le politiche per uploadare ie ha anche rimosso la maggior parte dei contenuto. LEGGI ANCHE >>>cambierà le sue regole di upload dei, dopo le accuse del NY TimesdidegliIl sito ha provveduto are tutti ...