Pomezia | caso Pascal | lettera degli studenti alle Istituzioni | «Chiediamo spazi scolastici»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella giornata di oggie studentesse dihanno inviato unaper richiedere. Infatti, dopo innumerevoli richieste da parte della dirigente scolastica del Liceo Blaise, l’istituto è stato costretto ad attuare dei criteri di ammissione per frequentare il prossimo anno scolastico. In altre parole il ritorno a scuola non sarà per tutti, proprio come vi avevamo raccontato qui. Ragazzi e ragazze dunque, a sostegno del lavoro svolto durante questi anni dalla Preside, hanno deciso di rivolgersi in prima persona, per denunciare una mancanza di attenzione verso le esigenze del territorio. Tutti e tutte devono avere il ...