Pomeriggio 5, nuovo lockdown in Italia per Natale? Le ultime news in diretta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inizia una nuova settimana con il programma Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso. Come di consuetudine la prima parte della trasmissione è stata dedicata alle notizie di cronaca, tra cui quelle in merito al Covid-19. È possibile un nuovo lockdown in Italia a causa del Coronavirus nei giorni festivi da Natale in poi? Pomeriggio 5, aggiornamenti sul possibile lockdown a Natale: "Zona rossa o grande zona arancione" Secondo quanto riportato dall'inviata di Pomeriggio 5 fuori da Palazzo Chigi, questa ipotesi non è da escludere. Dopo gli assembramenti di questo weekend che si sono verificati nelle grandi città e non solo, secondo gli ultimi aggiornamenti si potrebbe ipotizzare una zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi

