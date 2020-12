Pomeriggio 5, morte Maradona: il mistero sull’eredità e sui figli legittimi si infittisce (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo aver parlato del possibile lockdown a causa del Covid-19 nei giorni intorni a Natale, a Pomeriggio 5 si è parlato del mistero, sempre più fitto, in merito alla morte di Diego Armando Maradona. Sembra senza uscite la via dell’eredità dell’ex giocatore della Serie A italiana con la maglia del Napoli. Addirittura, nell’ultima puntata di Live non è la d’Urso, andata in onda domenica tredici dicembre, si è parlato di un ragazzo e presunto figlio dell’ex numero dieci, che vorrebbe far riesumare la salma dell’ex giocatore della nazionale argentina. Idea che ha fatto rabbrividire il figlio Diego Armando Maradona Junior e la mamma Cristiana Sinagra in collegamento con la trasmissione. Pomeriggio 5, morte Maradona: ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo aver parlato del possibile lockdown a causa del Covid-19 nei giorni intorni a Natale, a5 si è parlato del, sempre più fitto, in merito alladi Diego Armando. Sembra senza uscite la via dell’eredità dell’ex giocatore della Serie A italiana con la maglia del Napoli. Addirittura, nell’ultima puntata di Live non è la d’Urso, andata in onda domenica tredici dicembre, si è parlato di un ragazzo e presuntoo dell’ex numero dieci, che vorrebbe far riesumare la salma dell’ex giocatore della nazionale argentina. Idea che ha fatto rabbrividire ilo Diego ArmandoJunior e la mamma Cristiana Sinagra in collegamento con la trasmissione.5,: ...

