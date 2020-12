Pomeriggio 5, caso Genovese: “mi nascondevo il cellulare nelle mutande” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella seconda parte di Pomeriggio 5 di oggi, lunedì quattordici dicembre, si è parlato poco di cronaca rosa. La conduttrice Barbara d’Urso, infatti, ha voluto dedicare un ampio spazio al caso di Alberto Genovese, soprannominato ‘terrazza sentimento’. Il mago delle start-up, infatti, è accusato per aver molestato diverse ragazze e, alcune di loro, parrebbero essere state essere minorenni all’epoca dei fatti. Nell’ultima puntata di Live non è la d’Urso, andata in onda domenica tredici dicembre, c’è stata una testimonianza esclusiva con rivelazione scioccati. Pomeriggio 5, caso ‘terrazza sentimento’: “Se non mi faccio viva per tre ore consecutive, chiama la polizia” Nel salotto di Pomeriggio 5, invece, è stata ospite Giulia, una ragazza che lavorava come ‘ragazza immagine’ ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella seconda parte di5 di oggi, lunedì quattordici dicembre, si è parlato poco di cronaca rosa. La conduttrice Barbara d’Urso, infatti, ha voluto dedicare un ampio spazio aldi Alberto, soprannominato ‘terrazza sentimento’. Il mago delle start-up, infatti, è accusato per aver molestato diverse ragazze e, alcune di loro, parrebbero essere state essere minorenni all’epoca dei fatti. Nell’ultima puntata di Live non è la d’Urso, andata in onda domenica tredici dicembre, c’è stata una testimonianza esclusiva con rivelazione scioccati.5,‘terrazza sentimento’: “Se non mi faccio viva per tre ore consecutive, chiama la polizia” Nel salotto di5, invece, è stata ospite Giulia, una ragazza che lavorava come ‘ragazza immagine’ ...

