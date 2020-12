Polizia municipale di Capaccio Paestum | la precisazione di Angelo Rispoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – «Non intendiamo attaccare gli uomini dellama affermare che vanno tutelati». Lo afferma, segretario provinciale della Csa Salerno, in risposta alla nota degli agenti del comando diin merito alla sorveglianza del centro di accoglienza per immigrati. «Quando parliamo di “personale non qualificato”, non lo diciamo certo per denigrare gli agenti, a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto. Ci riferiamo piuttosto alla mancanza di attrezzature e dispositivi di protezione che, purtroppo, mette a rischio il personale in servizio. Basti pensare ai vetri delle auto dellanon a prova di sfondamento, e al ...