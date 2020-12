Più parcheggi gratuiti ad Asti e Canelli per favorire lo shopping natalizio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Asti-Canelli Fino a giovedì 24 dicembre sarà possibile sostare gratuitamente, per un massimo di due ore, nei parcheggi delle zone di corona della città di Asti, gestiti da Asp. Utilizzando il disco ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 14 dicembre 2020)Fino a giovedì 24 dicembre sarà possibile sostare gratuitamente, per un massimo di due ore, neidelle zone di corona della città di, gestiti da Asp. Utilizzando il disco ...

MauroScacco : @pieroomega2 @MariaAversano1 @virginiaraggi Benissimo, ora bisogna pensare a progettare dei parcheggi pubblici sott… - pontellif : @avvbenedetto Ormai siamo a delirio più assoluto solo per acquistare visibilità Ennesima conferma di una metastasi… - MinaInterista : @Bubu_Inter Infatti. L’Italia è piena di padiglioni per le fiere con ampi parcheggi. Al di fuori dell’ospedale (dov… - pastaalpeesto : @anatvhema -zona pedonale e commerciale più la gente può spostarsi “liberamente” per accedere a abitazioni, parcheg… - ziaNinna : @AlvisiConci Voglio vedere come un over 80, con ridotte capacità motorie, potrà raggiungere questi fiorellini in me… -