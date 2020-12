Pioli | «Scudetto? Dobbiamo essere realisti | l’obiettivo è tornare in Champions»

Leggi su calcionews24

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato durante i Gazzetta Sport Awards 2020 a seguito della premiazione come allenatore dell'anno.

«Ibra fa bene a credere nello scudetto, ma la realtà ci dice che il Milan non va in Champions League da tanto e quello è il nostro obiettivo. Il nostro percorso è iniziato con l'arrivo di Ibra, Kjaer e Saelemaekers, abbiamo cambiato modo di stare in campo. Dopo il lockdown abbiamo superato degli step e battuto squadre più forti di noi».