Piano vaccini | Italia accelera | a che punto siamo?

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sarà gennaio, l’inizio e non più la fine come si era ipotizzato, il mese dell’avvio ufficiale della vaccinazione anti-Covid nel nostro Paese, auspicabilmente in contemporanea in tutta Europa con quello che è già stato ribattezzato V-Day, un giorno del vaccino. Se entro dicembre arriverà il semaforo verde delll’Agenzia UE del farmaco al vaccino Pfizer Biontech – passaggio formale dopo il via libera della Food and drug administration americana – i primi vaccinati inci saranno già nei primi giorni del prossimo anno Poi entro metà gennaio la macchina delle vaccinazioni comincerà a entrare a regime. “Ragionevolmente, per il grande lavoro che si sta facendo e compatibilmente con la disponibilità di dosi vaccinali, è lecito pensare che entro la fine dell’estate offriremo il vaccino a tutti i residente del nostro Paese”, ha detto nelle scorse ore Franco ...