Piano pandemico, lettera di Di Maio all’Oms: “Togliete l’immunità ai vostri funzionari, così possono collaborare con la Procura” (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità permetta ai suoi funzionari e collaboratori di non avvalersi dell’immunità e, quindi, di andare a testimoniare, come richiesto dalla Procura di Bergamo, come “persone informate dei fatti” nelle indagini sul mancato aggiornamento del Piano pandemico italiano. È questa, in sintesi, la richiesta che la Rappresentanza italiana alle Nazioni Unite, su impulso del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha inviato all’Oms l’11 dicembre con l’obiettivo, in particolare, di permettere ai pm di sentire il ricercatore e relatore del rapporto Francesco Zambon, che ha denunciato all’organizzazione il direttore aggiunto, Ranieri Guerra, di averlo “minacciato”, scrive il Guardian, al fine di cambiare la data del Piano pandemico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità permetta ai suoie collaboratori di non avvalersi dele, quindi, di andare a testimoniare, come richiesto dalla Procura di Bergamo, come “persone informate dei fatti” nelle indagini sul mancato aggiornamento delitaliano. È questa, in sintesi, la richiesta che la Rappresentanza italiana alle Nazioni Unite, su impulso del ministro degli Esteri, Luigi Di, ha inviatol’11 dicembre con l’obiettivo, in particolare, di permettere ai pm di sentire il ricercatore e relatore del rapporto Francesco Zambon, che ha denunciato all’organizzazione il direttore aggiunto, Ranieri Guerra, di averlo “minacciato”, scrive il Guardian, al fine di cambiare la data del, ...

