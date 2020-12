Piano pandemico, la versione dell’Oms: «Il governo italiano non ci ha mai chiesto di rimuovere il report» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il governo non ha mai chiesto di rimuovere il documento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che criticava la risposta italiana alla pandemia di Coronavirus. A sostenerlo, in una nota pubblicata oggi 14 dicembre, è la stessa Oms Europa, che spiega come il documento sia stato rimosso perché erano «state trovate delle inesattezze nel testo dopo la pubblicazione» e dice che l’obiettivo era «correggerlo e poi ripubblicarlo». Il documento in questione – intitolato An unprecedented challenge: Italy’s first response to COVID-19, pubblicato lo scorso 13 maggio e poi tolto dal sito – conteneva dure critiche alla gestione della pandemia in Italia, definita «improvvisata, caotica e creativa». Guerra: «Mai fatto pressioni» La precisazione dell’Oms arriva dopo che hanno iniziato a circolare indiscrezioni secondo ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilnon ha maidiil documento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che criticava la risposta italiana alla pandemia di Coronavirus. A sostenerlo, in una nota pubblicata oggi 14 dicembre, è la stessa Oms Europa, che spiega come il documento sia stato rimosso perché erano «state trovate delle inesattezze nel testo dopo la pubblicazione» e dice che l’obiettivo era «correggerlo e poi ripubblicarlo». Il documento in questione – intitolato An unprecedented challenge: Italy’s first response to COVID-19, pubblicato lo scorso 13 maggio e poi tolto dal sito – conteneva dure critiche alla gestione della pandemia in Italia, definita «improvvisata, caotica e creativa». Guerra: «Mai fatto pressioni» La precisazionearriva dopo che hanno iniziato a circolare indiscrezioni secondo ...

