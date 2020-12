Perché il Veneto non ha ancora raggiunto il picco della seconda ondata (Di lunedì 14 dicembre 2020) Che cosa succede in Veneto, unica regione che non ha ancora fatto segnare il picco della seconda ondata di coronavirus. Alcuni indicatori «virtuosi» hanno fatto sì che fosse sempre in zona gialla, in un percorso che sembra simile a quello della Germania Leggi su corriere (Di lunedì 14 dicembre 2020) Che cosa succede in, unica regione che non hafatto segnare ildi coronavirus. Alcuni indicatori «virtuosi» hanno fatto sì che fosse sempre in zona gialla, in un percorso che sembra simile a quelloGermania

acidaacetica1 : No perché a me i numeri fanno paura e ho paura che il Veneto diventi zona arancione, quindi penso che per un anno s… - mencatullia : RT @FfrancFresca: Ho una voglia pazza in culo di sedermi al tavolo dell’osteria più scrausa del Veneto, cicchetta alla mano, vinello di fro… - C90Linda : Vorrei chiedere agli amici di Roma...ma li da voi c'è così tanto caldo da stare mezzi nudi in giardino? Chiedo pe… - Italia_Notizie : In Veneto record di contagi. Ecco perché la regione soffre il virus - arabesqueando : Veneto zona gialla solo perché il rapporto contagi / posti letto non rientra nei limiti per entrare in zona rossa?????? -