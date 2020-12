Per quanto ancora il Napoli sarà vittima della riconoscenza agli alfieri del sarrismo? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per fortuna non siamo tornati indietro nel tempo, ma nel Napoli è vigente un patto inossidabile, affinché i gattopardi orfani del sarrismo continuino ad imperversare nelle vene di un organismo che vuole ringiovanire, ma è tenuto fermo da catene che non si spezzano. L’architrave nevralgico di questo patto è il tecnico Gattuso, che da uomo di campo e di spogliatoio ha subito individuato chi dover farsi piacere per forza. Del resto non c’è bisogno di fare nomi, perché incoronazioni e tributi milionari alla carriera sono stato fatti sotto gli occhi di tutti, e non sono certo inciuci ovvero dileggi da bulletti social. La tifoseria continua a voler essere cieca. Il belga non si tocca, sebbene il suo calcio sia ormai una plastica esecuzione da “Valdarno’s Graffiti”. Tacchi, punte, fraseggio stretto, ma scarsa efficacia sotto rete. Stesso discorso per Insigne ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per fortuna non siamo tornati indietro nel tempo, ma nelè vigente un patto inossidabile, affinché i gattopardi orfani delcontinuino ad imperversare nelle vene di un organismo che vuole ringiovanire, ma è tenuto fermo da catene che non si spezzano. L’architrave nevralgico di questo patto è il tecnico Gattuso, che da uomo di campo e di spogliatoio ha subito individuato chi dover farsi piacere per forza. Del resto non c’è bisogno di fare nomi, perché incoronazioni e tributi milionari alla carriera sono stato fatti sotto gli occhi di tutti, e non sono certo inciuci ovvero dileggi da bulletti social. La tifoseria continua a voler essere cieca. Il belga non si tocca, sebbene il suo calcio sia ormai una plastica esecuzione da “Valdarno’s Graffiti”. Tacchi, punte, fraseggio stretto, ma scarsa efficacia sotto rete. Stesso discorso per Insigne ...

