Per il caso Suarez, si è dimessa la rettora dell'Università di Perugia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si è dimessa Giuliana Grego Bolli, rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, che già era stata sospesa per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio per l'indagine sull'esame di Luis ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si èGiuliana Grego Bolli, rettoreper Stranieri di, che già era stata sospesa per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio per l'indagine sull'esame di Luis ...

riotta : Il caos governa Italia su #coronavirus da marzo. A volte, per caso, si fan cose giuste poi, altrettanto per caso, s… - matteorenzi : Quando abbiamo messo 7 miliardi per tre anni sulla sanità ci hanno detto che facevamo tagli. Ora ne mettiamo 9. Io… - ItaliaViva : Chi l'ha stabilito che per i prossimi cinque anni mettiamo solo nove miliardi sulla sanità? Secondo me ne occorrono… - dukana2 : RT @Recommon: Re:Common, con @foeeurope e @corporateeurope, ha presentato a Commissione UE un ricorso formale sul conflitto d’interessi rig… - stoopidcheerio : RT @Giulio_Firenze: Comunque la Findus è da oltre 40 anni uno strumento dei poteri forti per tracciare le persone tramite ingestione dirett… -