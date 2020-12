"Per avere il mio Lato B". Giulia sconvolge Giletti e i suoi ospiti: l'offerta indecente, cosa succede veramente nei festini "vip" | Video (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Non è l'arena parla Giulia Napolitano, modella 21enne che ha frequentato le feste estreme di Roma e Milano da quando aveva 18 anni. Un canovaccio che prevedeva sempre droga, sesso e umiliazioni: "Chiedevano di appartarsi con me, ma non ho mai accettato", mette in chiaro la ragazza, in studio davanti a Massimo Giletti. "L'offerta più alta? 15mila euro per avermi... per il Lato B". Accanto a lei, Nunzia De Girolamo ascolta e deglutisce in un misto di rabbia e disgusto. "Mi hanno chiesto di passare una notte con un'altra ragazza, ma dormire si parla un'ora il resto è sesso". "Perché non ha mai accettato?", chiede Giletti. "Perché mi fanno schifo. La mia dignità vale 500 euro, mille euro? Preferisco mangiare pane e cipolla che aprire le gambe e avere la borsa di marca al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Non è l'arena parlaNapolitano, modella 21enne che ha frequentato le feste estreme di Roma e Milano da quando aveva 18 anni. Un canovaccio che prevedeva sempre droga, sesso e umiliazioni: "Chiedevano di appartarsi con me, ma non ho mai accettato", mette in chiaro la ragazza, in studio davanti a Massimo. "L'più alta? 15mila euro per avermi... per ilB". Accanto a lei, Nunzia De Girolamo ascolta e deglutisce in un misto di rabbia e disgusto. "Mi hanno chiesto di passare una notte con un'altra ragazza, ma dormire si parla un'ora il resto è sesso". "Perché non ha mai accettato?", chiede. "Perché mi fanno schifo. La mia dignità vale 500 euro, mille euro? Preferisco mangiare pane e cipolla che aprire le gambe ela borsa di marca al ...

