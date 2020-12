Pensioni gennaio 2021, pagamento anticipato: ecco il calendario (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dal 28 dicembre via al pagamento anticipato delle Pensioni di gennaio 2021. ”Ieri sera ho firmato una nuova ordinanza per il pagamento anticipato delle Pensioni di gennaio a dicembre”, ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervistato dall’ex ministro Antonio Guidi a Radio Radio. Nell’ordinanza si legge che “allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dal 28 dicembre via aldelledi. ”Ieri sera ho firmato una nuova ordinanza per ildelledia dicembre”, ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervistato dall’ex ministro Antonio Guidi a Radio Radio. Nell’ordinanza si legge che “allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, ildei trattamenti ...

