Paura per nuovi casi di malattia emorragica del coniglio negli Usa: è altamente virale (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'uomo non è a rischio ma può essere portatore della RHDV-2 che sta colpendo centinaia di conigli nello Utah nord orientale. Si teme che la malattia possa sfuggire al controllo Diversi casi di RHDV-2 nota anche come malattia emorragica virale del coniglio, sono stati confermati nelle popolazioni di conigli selvatici che vivono nella contea di Uintah, nello Utah nord-orientale, Stati Uniti. La scoperta dei primi casi è avvenuta in un allevamento privato di conigli domestici prima che la malattia venisse riscontrata anche nelle popolazioni di conigli selvatici, come confermato dallo Utah Division of Wildlife Resources. La patologia infetta solo i conigli, ma l'uomo e altri animali possono comunque "trasportare" il virus che può sopravvivere per mesi e si ...

Paura per Gigi Riva, cade in casa: trauma facciale ed escoriazioni

Spavento in casa Gigi Riva. Stanotte l'ex bomber Nazionale è caduto nella propria abitazione a Cagliari, nel quartiere di San Benedetto riportando però solo un trauma facciale ...