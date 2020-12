Paura a New York, uomo spara davanti alla cattedrale dopo il concerto di Natale: ucciso dalla polizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Momenti di Paura a New York quando sul sagrato della cattedrale di St. John Divine , sede del vescovado, la polizia è intervenuta per fermare un uomo armato che ha aperto il fuoco verso gli agenti ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Momenti dia Newquando sul sagrato delladi St. John Divine , sede del vescovado, laè intervenuta per fermare unarmato che ha aperto il fuoco verso gli agenti ...

Lucia25443382 : RT @GiancarloDeRisi: Paura a New York per una sparatoria fuori della cattedrale di St.John Divine a Manhattan, alla fine di un concerto di… - improtaf : RT @GiancarloDeRisi: Paura a New York per una sparatoria fuori della cattedrale di St.John Divine a Manhattan, alla fine di un concerto di… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: Paura a New York per una sparatoria fuori della cattedrale di St.John Divine a Manhattan, alla fine di un concerto di… - Renzoseccia : RT @GiancarloDeRisi: Paura a New York per una sparatoria fuori della cattedrale di St.John Divine a Manhattan, alla fine di un concerto di… - MaMaurizi9 : RT @GiancarloDeRisi: Paura a New York per una sparatoria fuori della cattedrale di St.John Divine a Manhattan, alla fine di un concerto di… -