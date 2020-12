Pattinaggio artistico a rotelle | Tommaso Stanzani è un nuovo allievo della scuola di “Amici”! L’ex pattinatore incanta Emanuel Lo

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Una vecchia conoscenza delalla corte di Maria De Filippi; il ballerinoè infatti entrato ufficialmente nelladel celeberrimo talent show “Amici” in occasione dell‘appuntamento settimanale andato in onda sabato 12 dicembre su Canale 5, portandosi dietro la sua esperienza con le otto ruote. Un cammino più che significativo quello delche, guidato da Annalisa Marelli, ha conquistato insieme a Micol Mills (oggi Campionessa del Mondo Junior in carica conCortini) nella specialità delle coppie d’due ori ai Campionati Europei giovanili nel 2016 (Friburgo) e nel 2018 (Azzorre). Proseguendo in parallelo le due discipline, nel 2019 ...