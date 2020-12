Pasta al chiodo | che cos’è e come si prepara?

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Avete mai sentito nominare laal? Forse no. Naturalmente, gli italiani non sono mai stati d’accordo sulla cottura della: chi la preferisce più al dente, chi meglio cotta. E chi alsilaal? Non c’è, questo è ovvio, un metodo perfetto o uguale per tutti per