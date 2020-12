Partite Iva e commercianti | “Entro Natale arriva un nuovo bonus” anticipa il dem Mancini

Leggi su italiasera

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Abbiamo già previsto uno scostamento di ulteriori 12 miliardi di euro sull’attuale previsione di bilancio 2021 che verrà fatto a gennaio sulla base di quelle che saranno in quel mese le chiusure previste”. Dunque, hato oggi il dem Claudio, membro della Commissione bilancio della Camera, intervenendo nell’ambito del webinar operativo, a proposito degli attesi bonus per professionisti e imprese che “Sì, sarà fatto in due fasi, una attuale e una gennaio”.un dl con 8 mld per un bonusIva e” Come ha spiegato inoltre, ”Sui ristori per le imprese e i professionisti approveremo alla Camera entroundecreto che incorpora gli 8 miliardi di euro ...