Parmigiana di petto di pollo al forno

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa è veramente una ricetta originale e deliziosa. Dovete assolutamente provarla e vedrete che saranno tutti stupiti da questo piatto. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1.2 kg didia fette 200 g di formaggio morbido a fette 2-3 uova Pangrattato q.b. 50 g di parmigiano reggiano grattugiato 600 ml di salsa di pomodoro Sale fino q.b. Origano essiccato q.b. Olio evo q.b. Pepe nero macinato q.b. Per preparare la iniziamo preparando le cotolette di. Quindi stendete le fettine sul tagliere, battete su entrambi i lati con il batticarne e poi in un piatto rompete le uova, e in un altro preparare il pangrattato. Passate le fettine prima nell’uovo e poi nel pangrattato, rimuovere l’eccesso e infine adagiate su una teglia coperta di carta ...