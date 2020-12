Papu Gomez vicino al Milan per gennaio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rottura totale. La love story tra il Papu Gomez e l'Atalanta è ormai ai titoli di coda. Dalla famosa lite nell'intervallo di Atalanta-Midtjylland il rapporto è andato in frantumi. Con la convivenza tra i due che appare decisamente complicata. ma chi sarà dei due a lasciare Bergamo? Mai in discussione il tecnico Gian Piero Gasperini, intoccabile per i Percassi: ora a fare le valigie già a gennaio potrebbe essere proprio l'argentino. L'ultima stoccata del capitano nerazzurro su Instagram rimarca i confini di un rapporto ormai logoro. Dove può finire il Papu? Dall'estero non mancano mai le offerte milionarie (Cina e Arabia Saudita), ma il numero 10 vuole restare in Italia. E la strada più percorribile porta al Milan, dove stanno ormai capendo che il rinnovo di Hakan Calhanoglu è in alto mare. Mercoledì ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rottura totale. La love story tra ile l'Atalanta è ormai ai titoli di coda. Dalla famosa lite nell'intervallo di Atalanta-Midtjylland il rapporto è andato in frantumi. Con la convivenza tra i due che appare decisamente complicata. ma chi sarà dei due a lasciare Bergamo? Mai in discussione il tecnico Gian Piero Gasperini, intoccabile per i Percassi: ora a fare le valigie già apotrebbe essere proprio l'argentino. L'ultima stoccata del capitano nerazzurro su Instagram rimarca i confini di un rapporto ormai logoro. Dove può finire il? Dall'estero non mancano mai le offerte milionarie (Cina e Arabia Saudita), ma il numero 10 vuole restare in Italia. E la strada più percorribile porta al, dove stanno ormai capendo che il rinnovo di Hakan Calhanoglu è in alto mare. Mercoledì ...

