Paolo Rossi, la moglie dopo il furto in casa: "Sparita una cosa importante" (Di martedì 15 dicembre 2020) La moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, biasima i ladri entrati nella sua abitazione per averle tolto qualcosa a cui teneva molto. Tutto si aspettava Federica Cappelletti, fuorché di tornare dal funerale del marito Paolo Rossi e trovare la casa svaligiata. Invece è proprio quel che è successo. Uno sfregio che si è aggiunto al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

