Paolo Rossi e il famoso amico, chi è l’altro ragazzino in foto. Il dramma dietro questa immagine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Paolo Rossi è morto lo scorso giovedì a 64 anni: un male incurabile lo ha sconfitto. Il mondo del calcio e non solo sta rendendo omaggio in questi giorni al campione che con i suoi gol ha trascinato l‘Italia al successo ai mondiali in Spagna nel 1982. Un fiume d’affetto per Pablito, testimoniato dal gesto toccante dei suoi compagni di Nazionale che hanno portato il suo feretro durante i funerali che si sono tenuti sabato scorso a Vicenza, la città che ha lanciato Rossi nel mondo del calcio. “Non pensavo che ti saresti allontanato così presto, ma che avremmo camminato ancora tanto insieme – ha detto Antonio Cabrini, ex compagni di Rossi in Nazionale e alla Juventus -. Già mi manchi, le tue parole di conforto, le tue battute e i tuoi stupidi scherzi. Le tue improvvisate e il tuo sorriso. Mi manca proprio tutto di te, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)è morto lo scorso giovedì a 64 anni: un male incurabile lo ha sconfitto. Il mondo del calcio e non solo sta rendendo omaggio in questi giorni al campione che con i suoi gol ha trascinato l‘Italia al successo ai mondiali in Spagna nel 1982. Un fiume d’affetto per Pablito, testimoniato dal gesto toccante dei suoi compagni di Nazionale che hanno portato il suo feretro durante i funerali che si sono tenuti sabato scorso a Vicenza, la città che ha lanciatonel mondo del calcio. “Non pensavo che ti saresti allontanato così presto, ma che avremmo camminato ancora tanto insieme – ha detto Antonio Cabrini, ex compagni diin Nazionale e alla Juventus -. Già mi manchi, le tue parole di conforto, le tue battute e i tuoi stupidi scherzi. Le tue improvvisate e il tuo sorriso. Mi manca proprio tutto di te, ...

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - chetempochefa : «Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, che uno qualsiasi, uno normale, può farcela. Non ero un fenomeno atletico, non… - Tiziana20202020 : RT @gasparripdl: In Rai ci sono alcuni che non perdono occasione per dimostrare servilismo. Oggi Varriale a 90º minuto per parlare di Paolo… - UrbimanoOrbi : @GeppiC @giorgiolauro @1giornodapecora Come per Dersu Uzala e Paolo Rossi, il mondo alle volte è brutto, sporco, c… -