Paolo Bonolis | avete mai visto la moglie Sonia Bruganelli da giovane? Una Miss

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 14 dicembre 2020)di, in passato ha avuto una carriera da modella di fotoromanzi e non solo Siamo abituati a sentire il nome diper via del suo matriomnio con. Pochi sanno, invece, che la 40enne, è grande imprenditrice. In passato, sembra aver avuto anche una carriera da modella L'articolo Curiosauro.