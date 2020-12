Pallone d’Oro “Dream Team”, annunciato il miglior 11 di sempre: presenti Maldini e Cristiano Ronaldo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella giornata odierna France Football ha annunciato gli 11 vincitori del Pallone d’Oro “Dream Team”, un vero e proprio premio per quella che viene di fatto eletta come la formazione più forte di sempre. Un mix tra passato e presente, con varie generazioni che si uniscono a formare un 3-4-3 semplicemente leggendario. In porta c’è Lev Yashin, mentre in difesa gli eletti sono Cafu, Beckenbauer e Paolo Maldini che è l’unico italiano nel Dream Team. A centrocampo si trovano Xavi, Matthaus, Pelè e Maradona, mentre in attacco la scelta è ricaduta su Messi, Ronaldo Nazario e Cristiano Ronaldo. Un riconoscimento notevole per tutti questi grandissimi campioni, con l’Italia che celebra Maldini ma anche tanti ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella giornata odierna France Football hagli 11 vincitori del, un vero e proprio premio per quella che viene di fatto eletta come la formazione più forte di. Un mix tra passato e presente, con varie generazioni che si uniscono a formare un 3-4-3 semplicemente leggendario. In porta c’è Lev Yashin, mentre in difesa gli eletti sono Cafu, Beckenbauer e Paoloche è l’unico italiano nel Dream Team. A centrocampo si trovano Xavi, Matthaus, Pelè e Maradona, mentre in attacco la scelta è ricaduta su Messi,Nazario e. Un riconoscimento notevole per tutti questi grandissimi campioni, con l’Italia che celebrama anche tanti ...

