Pallamano | Europei femminili 2020 | l’Olanda supera la Germania | ma a sperare le semifinali sono le teutoniche

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Proseguono senza sosta glidifemminile, dove quest’oggi sidisputate due partite relative al girone II del Main Round, che domani conoscerà i nomi delle altre treste, oltre la Norvegia, già qualificata come prima. Aancora nel raggruppamento è la, nonostante il ko rimediato controper 28-27, grazie alle 8 reti di Lois Abbingh, ma anche alle parate di una strepitosa Tess Wester, decisiva nel finale punto a punto. Le oranje tuttavia non avranno la possibilità di arrivare tra le migliori quattro, mentre proprio le tedesche sperano nel passaggio del turno, poichè servirà sconfiggere la Croazia. Nell’ altro incontro, l’Ungheria si è espressa a buoni livelli, piegando per 26-24 la Romania. I ...