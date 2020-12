Palestre, Spadafora: “Al lavoro da giorni per riaprire a gennaio” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Vediamo come andranno questi giorni e se riusciremo a creare le condizioni affinche’ queste festivita’ natalizie non si trasformino nell’antipasto di una terza ondata. Ma posso assicurarvi che da diversi giorni stiamo lavorando per provare una riapertura a gennaio delle Palestre e dei centri sportivi”. Lo ha detto il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso della tavola rotonda “La rete delle donne – Lo sport femminile dopo la Riforma Spadafora”, organizzata da US Acli, in diretta streaming. “Moltissimo dipendera’ dai dati dei prossimi giorni che, come avete visto, continuano a oscillare. Ma posso assicurarvi che stiamo lavorando a tutti i livelli necessari”, ha detto ancora Spadafora, specificando che “si sta discutendo sul se ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Vediamo come andranno questie se riusciremo a creare le condizioni affinche’ queste festivita’ natalizie non si trasformino nell’antipasto di una terza ondata. Ma posso assicurarvi che da diversistiamo lavorando per provare una riapertura a gennaio dellee dei centri sportivi”. Lo ha detto il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo, nel corso della tavola rotonda “La rete delle donne – Lo sport femminile dopo la Riforma”, organizzata da US Acli, in diretta streaming. “Moltissimo dipendera’ dai dati dei prossimiche, come avete visto, continuano a oscillare. Ma posso assicurarvi che stiamo lavorando a tutti i livelli necessari”, ha detto ancora, specificando che “si sta discutendo sul se ...

