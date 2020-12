Pagamento pensioni gennaio e febbraio 2021 | le date anticipate

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Giunti ormai a dicembre 2020, un nuovo anno sta per iniziare e molti pensionati sono in attesa di un calendario delche sarà diverso rispetto ai soliti. Se lo scorso anno, in questo stesso periodo, attendevamo l’uscita di un calendario ordinario e tradizionale, con l’accredito della pensione dato per certo il primo giorno bancabile del mese e le cui uniche differenze tra Poste e banche consisteva nel fatto che per le Poste il sabato mattina è un giorno lavorativo, quest’anno c’è molta più incertezza e anche curiosità di conoscere ledei prossimi mesi. LEGGI ANCHE – Legge di Bilancio: le novità sulle. Ecco quali sonoanticipato a: le ...